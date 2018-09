Kramer: Der Nordkreis ist bei Zügen nicht abgehängt

Es wird eine Menge getan und so einfach ist das alles nicht. Michael Kramer, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Regionalverband Großraum Braunschweig, wehrt sich gegen die massive Kritik der AG Wehnsen, Eickenrode, Plockhorst (WEP). Deren Mitglied Jens Reupke hatte die Aussagen des Regionalverbands an dessen „Abend der Region“ in Braunschweig aufs Korn genommen. Für den WEP kritisierte Jens Reupke: Die Zugstrecke...