Mälzerei-Abriss in Peine geht weiter – Straße wird voll gesperrt

Nun dürften sie tatsächlich gezählt sein, die letzten Tage des mächtiges Gebäudekomplexes der früheren Heine-Mälzerei an der Theodor-Heuss-Straße in der Peiner Südstadt. In der nächsten Woche will das Abrissunternehmen die Wände des über 50 Meter hohen Bauwerks von oben nach unten mit einer...