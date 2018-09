Respekt – gegenüber Menschen und Gegenständen

. Ein Kind haut einem anderen auf dem Spielplatz mit einer einer Plastikschaufel auf den Kopf – im Supermarkt drängeln sich Erwachsenen vor die Kinder, um als erste an der Kasse zu sein: Zwei Beispiele für mangelnden Respekt gegen über Mitmenschen – und Situationen, die auch die Vallstedter Grundschüler so oder so ähnlich schon erlebt haben.

Respekt – das ist das Wort, das Stefan Cavelmann den Drittklässlern in Vallstedt immer wieder predigt. „Der Respekt gegenüber anderen Menschen geht zunehmend verloren“, klagt der 46-Jährige, selbst Vater von drei Kindern, über eine gesellschaftliche Entwicklung. Eine Entwicklung, von der Grundschüler nicht verschont blieben, weil ihnen „Vorbilder fehlen“. In seinem „Stop-Sicherheitstraining“ übt Cavelmann, der aus dem Kampfsport kommt, mit den Drittklässler das Respekt-Zollen auf verschiedene Weise – etwa, indem er die Mädchen und Jungen auffordert, ihren Schulkameraden Komplimente zu machen. „Jeder von Euch wird etwas wissen, was ihm an dem Mitschüler gefällt, was er gut kann“, erklärt Cavelmann – und ihnen fällt eine Menge ein: Eines der Mädchen zum Beispiel tanzt gerne und gut.

Jemanden zu beleidigen, jemanden gegen dessen Willen anzufassen, jemanden gar anzugreifen – all das sind Auswüchse von Respektlosigkeit. „Kinder haben Ängste“, weiß Cavelmann. Also vermittelt er den Grundschülern auch Selbstverteidigung – was kann mein Körper schaffen, wie kann ich mir im Ernstfall gezielt Hilfe besorgen?

Doch Respekt ist nicht nur Menschen, sondern auch Gegenständen entgegenzubringen: Ihre eigenen Kleidungsstücke sollten die Kinder in der Umkleidekabine nicht einfach auf den Fußboden schmeißen, auch mit den Dingen anderer sollte jeder pfleglich umgehen – „warum sind die Toiletten in Schulen oft in einem viel schlechteren Zustand als die bei uns Zuhause?“, sagt Cavelmann – eine Frage des Respekts.

Ordnung, Disziplin und Teamfähigkeit – auch das sind Begriffe, die der Lengeder den Kindern erklärt, ihnen gegenüber einfordert. Und die gut anzukommen scheinen bei den Jungen und Mädchen – jedenfalls saugen sie verständnisvoll und interessiert dies alles auf.

Cavelmanns jeweils zweitägige Schulungen für die beiden dritten Klassen in Vallstedt werden zum Großteil finanziert vom Weißen Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten) in Peine. Simone Zacher, Leiterin der Vallstedter Grundschule, sieht dieses „Stop-Sicherheitstraining“ als eine sinnvolle und gute Prävention an: „Wir wollen bestimmte Entwicklungen an unserer Schule bereits im Keim ersticken.“

Im Schulprogramm ist nachzulesen, dass „die Kinder lernen, schon früh miteinander zu arbeiten und dabei Rücksicht auf ihre Mitschüler zu nehmen. Ein freundliches und positives Sozialverhalten im täglichen Miteinander wird so auch in den Unterrichtsstunden trainiert und trägt zu einem positiven Klima an der Schule bei“. mey

Infos zu Stefan Cavelmanns Projekt unter www.stop-sicherheitstraining.de im Internet.