Lila Hoffnung hilft jungen Darmkrebspatienten

Beim legendären "Werner-Rennen" in Hartenholm war auch Lila Hoffnung-Gründer Holger Busse (hier mit Sohn Felix) am Start - Spendensammler Tobias Strauß übergab ihm einen 600-Euro-Scheck.

Der Verein Lila Hoffnung – CED und Darmkrebshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Darmerkrankungen aus der Tabuzone zu holen und Herzenswünsche von Kindern und Erwachsenen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung wie Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa sowie Patienten mit einer Darmkrebserkrankung zu berücksichtigen.

Gründer Holger Busse sagt: „Wir möchten den erkrankten Patienten durch die Erfüllung eines Wunsches neue Lebensenergie und Mut zuführen, ihnen Freude und Zuversicht spenden. Uns allen ist besonders wichtig, dass wir jede Anfrage beantworten, denn: Wir sind für Euch da, Ihr seid nicht alleine.“

Busse (38) ist Ratgeber und Mutmacher. Sein Antrieb: andere glücklich machen, Lebensfreude verschenken. Und Busse ist selbst Betroffener – seine Darmerkrankung hätte ihm vor einigen Jahren beinahe selbst das Leben gekostet.

Mittlerweile besteht Lila Hoffnung seit zwei Jahren. Mit seinem Team hatte Busse in dieser Zeit schon viel bewegt. Neben den wöchentlichen Sprechzeiten für Betroffene und Interessierte wurden erste Herzenswünsche erfüllt und verschiedene Kampagnen zur Enttabuisierung von Darmerkrankungen umgesetzt. „Ich freue mich sehr über die positive Resonanz. Natürlich war es mein Wunsch, dass Lila Hoffnung gut startet. Meine Erwartungen wurden allerdings weit übertroffen.“, bilanziert Busse. „Es macht mir sehr große Freude, mich mit meiner Familie und Freunden dafür einzusetzen, dass Darmerkrankungen künftig keine Tabuthemen mehr sind.“

„Besonders berührt hat mich das Erfüllen von Herzenswünschen. Außenstehende können es sich kaum vorstellen, welchen Leidensdruck CED-Patienten aushalten müssen. Da ist es ein tolles Gefühl mit einer Wunscherfüllung neuen Lebensmut und Kraft zu schenken – oder aber auch einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen.“

Weitere Höhepunkte waren für Busse die Veranstaltungen im Peiner Forum, die monatliche Kronkorkensammlung, die Fotokampagne „Mein Darm ist kein Tabu“ (die übrigens immer noch läuft) und die „700 Kilometer in 7 Tagen“–Tour mit dem abschließenden Arzt/Patientenforum in der Charité Benjamin Franklin in Berlin.

Seine Nominierung für das Engagement des Jahres der Felix-Burda-Stiftung sowie der zweite Platz bei der Wahl zum „Peiner des Jahres 2017“ – der großen Ehrenamts-Aktion unserer Zeitung – bewertet er als Bestätigung seines Engagements – „eine tolle Anerkennung“.

Wie geht es weiter?

Die nächsten Projekte stehen bereits in den Startlöchern. So plant das Busse-Team ein Projekt für junge Darmkrebspatienten. 2019 soll es einen großen Spendenlauf geben, außerdem einen Informationstag rund um das Thema Darmgesundheit. Busse weiter: „Langfristig wollen wir eine feste Anlaufstelle einrichten. Dort sollen neu diagnostizierte Patienten, aber auch alle anderen Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sowie Darmkrebs Hilfe erhalten.“

Am vergangenen Wochenende übrigens war Lila Hoffnung beim Werner-Rennen in Hartenholm zu Gast. Tobias Strauß aus Celle hat vor gut einem Jahr eine europaweite Spendenaktion ins Leben gerufen: „Autocrosser helfen mit“. Durch den Verkauf von Lila-Hoffnung-Aufklebern, die nun auch in Europa an Autocross-Fahrzeugen unterwegs sind, kam ein Erlös von 600 Euro für den Verein zusammen.

Der Peiner Lila-Hoffnung-Gründer Holger Busse (links) und Comedian Matze Knop. Foto: Tanja Busse, Lila Hoffnung / Tanja Busse, Lila Hoffnung Peine

„Mein großer Dank gilt Tobias Strauß und den vielen Autocrossern, die dazu beigetragen haben eine solch tolle Spendensumme zu sammeln“, so Busse, „es war toll zu sehen, dass auch bei einem Motorsportevent das Thema Darmerkrankungen einen Platz findet und interessante Gespräche geführt werden konnten.“

Für Busse war es „ein spannender Tag im Fahrerlager und eine einmalige Chance hinter die Kulissen zu schauen“. Rund 50 000 Besucher tummelten sich auf den großen Festivalgelände, bei dem auch viele Prominente wie Matze Knop, Fury in the Slaughterhouse, Bülent Ceylan und viele mehr unterwegs waren.

Schließlich liegt Busse das am Herzen: „Ich möchte mich sehr herzlich bei meiner Familie, Freunden, Mitgliedern, Partnern, Botschaftern und Spendern bedanken. Ohne deren Hilfe wäre es nicht möglich, in diesem Umfang helfen zu können.“

Kontakt: Lila Hoffnung – CED und Darmkrebshilfe e. V., Holger Busse (Vorsitzender), Duttenstedter Straße 47, 31224 Peine,

(0 51 71) 8 09 78 65

, Mobil

(01 76) 8 13 753 71

, E-Mail: info@lilahoffnung.de; Internet: www.lilahoffnung.de



Spendenkonto: Volksbank BraWo, IBAN: DE87 2699 1066 8129 0020 00, BIC: GENODEF1WOB