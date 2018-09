Auto mit Gastank fängt auf der Werderstraße Feuer

Auf der Werderstraße in Peine, zwischen Rosenhagen und Celler Straße, fing am Freitag gegen 13.15 Uhr ein Audi Avant Feuer. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die Polizei Peine mit, dass das offensichtlich während der Fahrt geschehen sei. „Der Fahrer konnte seinen PKW stoppen und das Fahrzeug verlassen. Er blieb unverletzt“, so die Polizei Peine weiter. Die Leitstelle der Feuerwehr in Braunschweig ergänzte auf Nachfrage, dass das...