IGS Lengede – „Die Entwicklungen waren noch nicht absehbar“

An der IGS Lengede muss wieder räumlich nachjustiert werden. Erstmals gibt es an der Schule einen 13. Jahrgang. Von einer früheren Fehlplanung könne aber nicht die Rede sein, betonen der Schulträger Landkreis Peine und der frühere Bürgermeister der Gemeinde-Lengede, Kreistagsmitglied Hans-Hermann Baas. Da das Hauptgebäude der IGS Lengede am Bodenstedter Weg nicht alle Schüler und Lehrer unterbringen kann, gehören längst die Gebäude der...