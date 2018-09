Vor den Augen der Polizei: Fahrerin missachtet Vorfahrt und baut Unfall

Eine 45-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim hat Freitagmorgen gegen 5.42 Uhr auf der Duttenstedter Straße in Höhe Schwarzer Weg vor den Augen der Polizei die Vorfahrt missachtet und einen Unfall gebaut.

Die Frau war nach Angaben der Polizei vom Wochenende mit ihrem Fiat Punto unmittelbar vor einem Funkstreifenwagen auf der Duttenstedter Straße in Fahrtrichtung Celler Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Schwarzen Weg missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi A 8 mit einem 21-jähriger Peiner am Steuer, während sie laut Polizei an einem Smartphone hantierte. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen die 45-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenssumme schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.