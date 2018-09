Vom Affen zum Menschen trainiert

Guido Schmitt spielt bewundernswert. Als Menschenaffe Rotpeter zieht er vom ersten Moment die Gäste in seinen Bann in Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“ im Meerdorfer „teatr dach“. In dem Ein-Personen-Stück, in dem Rotpeter vor akademischem Publikum von seiner Vermenschlichung erzählt....