Drei Zentner Kartoffeln für die Besucher

Rund um die leckere Erdknolle drehte sich alles beim 19. Kartoffelfest der Volksfestgemeinschaft Wedtlenstedt am Wochenende auf dem heimischen Festplatz am Ackerweg. Die Veranstaltung glich einem kleinen Volksfest, zahlreiche Bürger tummelten sich an den Ständen, an denen es viele Köstlichkeiten...