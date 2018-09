20 000 Menschen vergnügen sich beim Peiner Eulenmarkt

Der Eulenmarkt in Peine zog am Wochenende die Menschenmassen aus nah und fern in die Innenstadt. Etwa 20 000 Besucher kamen nach Angaben von Thomas Severin, Geschäftsführer der Peine Marketing GmbH, zum dreitägigen Stadtfest. Kaum ein freies Plätzchen war zu finden, so eng drängten sich die...