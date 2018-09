„Vechelder Orte von Braunschweig abgehängt“

Bodenstedt Die Einwohner von Bodenstedt/Liedingen/Köchingen beklagen sich über die Busanbindung nach Vechelde. Der Ortsrat berät am Donnerstag über das Thema.

. Die Busverbindung von Bodenstedt/Liedingen/Köchingen nach Vechelde – sie soll besser werden: Das wünscht sich der Ortsrat und berät darüber öffentlich in seiner Sitzung am Donnerstag.

Der Hintergrund für die Diskussion: Seit knapp zwei Jahren müssen die Einwohner aus Bodenstedt/Liedingen/Köchingen mit der Buslinie 516 nach Vechelde fahren, um von dort mit der Linie 450 nach Braunschweig zu kommen. „Unsere Bewohner sind sehr unzufrieden mit dieser Regelung“, hat Benno Schünemann, Ortsbürgermeister in Bodenstedt/Liedingen/Köchingen, in vielen Gesprächen festgestellt: „Uns als Ortsrat wird ständig vorgeworfen, unsere Ortschafte seien von Braunschweig abgehängt.“ Insbesondere geht es um diese Kritikpunkte:

• Oft sind die Bewohner aus Bodenstedt/Liedingen/Köchingen beim Busverkehr nach/von Vechelde auf Anruflinientaxis/Anrufliniebusse angewiesen. „Die sind aber für sehr viele Bürger – besonders auf dem Rückweg von Vechelde in jeweiligen den Heimatort – ein riesiges Problem“, meint Schünemann. So gebe es eine Hemmschwelle, diese Anrufangebote zu nutzen.

• Nicht „einfach zu vermitteln“ ist Schünemann zufolge auch die Mitfahrt der Bürger in den Bussen, in denen sich viele Schüler befänden. Abgesehen davon würden diese Busverbindungen in den Ferien (etwa 14 Wochen im Jahr) komplett wegfallen.

• Besonders auf dem Rückweg müssten die Bewohner von Bodenstedt/Liedingen/Köchingen in Vechelde Wartezeiten hinnehmen, hat Schünemann erfahren. Hier sei die Vertaktung mit den Zügen und den Bussen nach/von Braunschweig zu verbessern. Als unsinnig, weil er nicht gut angenommen werde, schätzt der Ortsbürgermeister den Bus-Halt an der Wilhelm-Klausitz-Straße“ in Vechelde ein. Besser wäre es, den Bus der Linie Bodenstedt/Liedingen/Köchingen-Vechelde im Vechelder Einkaufszentrum halten zu lassen, damit die Gäste dort mit kurzen Wegen ihre Einkäufe tätigen können, ist Schünemann überzeugt.

• Zudem wünscht sich Bodenstedt/Liedingen/Köchingen eine direktere Busanbinung an die Braunschweiger Weststadt: Zurzeit ist dieser Weg nur mit einem Umstieg in Vallstgedt in die 445 möglich. „Dort kommt es jedoch zu Verzögerungen, weil die Buslinien nicht miteinander abgestimmt sind“, schildert Schünemann.

Wie der Lösungsvorschlag des Ortsrats aussehen wird, bleibt abzuwarten: Das Gremium trifft sich am Donnerstag, 13. September, um 19 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Bodenstedter Dorfgemeinschaftshaus. Wer nicht dabei sein kann, kann seine Vorschläge unter Telefon (05302) 1571 oder per Mail unter b.schuenemann@htp-tel.de an Benno Schünemann weitergeben.