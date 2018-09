Ein Dauerkunde vor Gericht – diesmal wegen Diebstahls

Peine. Er hat ein langes Vorstrafenregister, kennt die Sitzungssäle der Amtsgerichte in Braunschweig, Gifhorn und Peine. Und am Montag saß der fast 37-Jährige wieder einmal auf der Anklagebank im Peiner Amtsgericht. Vorgeworfen wurde ihm Diebstahl in drei Fällen, davon gilt einer als besonders schwer....