Ermäßigung für Geschwister soll wegfallen

Eine pädagogische Fachkraft in einer Kindertagesstätte liest Kindern aus einem Buch vor. Symbolfoto: Arno Burgi / dpa

Gebührenfreiheit für Kindergartenkinder seit dem 1. August – was für Eltern eine wunderbare Sache ist, hat für die Kommunen einen Haken. „Denn wir bekommen vom Land die Kosten nicht eins zu eins zurückerstattet“, erklärt Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU) vor der Sitzung des Rates an diesem Dienstag. Das Gremium hat die Änderung der Kinderbetreuungs-Gebührensatzung auf der Tagesordnung.

Bislang galt in der Gemeinde Wendeburg eine Geschwister-Ermäßigung, wenn die Kinder zeitgleich eine Tageseinrichtung besuchten. Für das erste Kind bezahlten Eltern die volle Gebühr, für das zweite Kind die Hälfte. Das dritte Kind war gebührenfrei. Nachdem Eltern nun keine Gebühren mehr für Kindertagesstätten bezahlen, will die Gemeinde die Geschwisterermäßigung zum 1. Oktober vom zeitgleichen Besuch einer gebühren- oder beitragspflichtigen Einrichtung abhängig machen. Das heißt, wenn das erste Kind gebührenfrei in den Kindergarten geht, sollen Eltern für das zweite Kind, das die Krippe besucht, die volle Gebühr bezahlen.

Die Mitglieder des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses des Gemeinderates diskutierten kontrovers über dieses Thema, empfahlen die Vorlage der Verwaltung jedoch mehrheitlich.

Die Gemeinde Wendeburg würde über diese Eltern-Gebühren 65 000 Euro in die Kasse bekommen, erklärt der Bürgermeister. Vom Land erhalte die Gemeinde als Ausgleich für die wegfallenden Gebühreneinnahmen eine Finanzhilfe in Höhe von 55 Prozent der standardisierten Personalausgaben. Bis zum Kindergartenjahr 2021/2022 steige der allgemeine Finanzhilfesatz auf 58 Prozent. Damit seien aber längst nicht alle Kosten abgedeckt. „Wir bräuchten 68 Prozent“ , so Albrecht. Die Gemeinde könne zwar Geld aus einem Härtefall-Fonds des Bundes beantragen, „aber fünf Prozent bleiben bei der Gemeinde“.

Der Anspruch auf Beitragsfreiheit der Kita-Gebühren gilt bis zu acht Stunden Betreuungszeit an fünf Tagen der Woche, einschließlich der Inanspruchnahme von Früh- und Spätdienste. Wurden Kinder über diese Zeit hinaus betreut, hat die Gemeinde im beitragsfreien Kita-Jahr keine Gebühr erhoben. Auch das soll sich ändern. Ab 1. Oktober will die Gemeinde für die Betreuung über acht Stunden eine „zumutbare Gebühr“ erheben, eine monatliche Pauschale, die sich aus der durchschnittlichen Gebühr aller Stufen berechnet.

Alle anderen Gebühren sind in der Gemeinde Wendeburg nach der Höhe des Einkommens der Eltern gestaffelt.