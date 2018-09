Jeder vierte Peiner ist älter als 60 Jahre

. Es scheint so ziemlich das Schlimmste zu sein, das einem alternden Menschen passieren kann: Demenz. Die Angst vor dem Vergessen greift um sich. Wer es bemerkt, zieht sich zurück, aus Scham und Angst, aus der Rolle zu fallen. Angehörige trifft es ebenso wie den, der sich nicht mehr erinnert, was im Moment zuvor geschehen ist. In der „Woche der Demenz 2018“ vom 17. bis zum 23. September (am Freitag, 21. September, ist...