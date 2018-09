Jobbörse Ilsede: 68  Aussteller  präsentieren  sich   Schülern

Jobbörse in Ilsede Geballte Informationen rund um Arbeit, Aus- und Weiterbildung hatten die 68 Aussteller in der Gebläsehalle in Ilsede im Gepäck. Angesagt war am Mittwoch die zweite Jobbörse der Gemeinde Ilsede. Mit der Besucherresonanz zeigte sich Hans-Joachim Föste, Fachbereichsleiter 2 der...