50-Jährige übersieht rote Ampel in Peine und verursacht Unfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Duttenstedter Straße Ecke Schwarzer Weg ereignet. Eine 50-jährige Wendeburgerin fuhr mit ihrem Auto auf dem Schwarzen Weg stadteinwärts und übersah an der Kreuzung zur Duttenstedter Straße eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilt....