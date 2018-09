Bodenständig, pragmatisch, gut im Reden und Zuhören

. Klar: Zumindest in Peine – in „meiner Heimat“ – ist er weiterhin „unser Hubi“, darf er „unser Hubi“ sein. Der Herr Minister – Pardon: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Bei seiner Feier in Stederdorf zur 20-jährigen Mitgliedschaft im Bundestag ist der SPD-Mann zweifellos der Star. Allerdings ein Star, der nicht abhebt, obwohl er dazu angesichts seiner beachtlichen Politik-Karriere gute Gründe hätte.

Mehr als 300 geladene Gäste sind zum Cafe Duo in Stederdorf mit der rustikalen Scheune sind gekommen, um – bei Getränken und Essen gratis – ihrem „Hubi“ zu gratulieren, ihm vielleicht auch zu danken. Eine Party, die viel aussagt über das, was Hubertus Heil ausmacht – etwa seine Bodenständigkeit.

Ein Blick in die Gästeliste: Naturgemäß sind es überwiegend Sozialdemokraten – Freunde, Wegbegleiter, Gewerkschaftskollegen, Parteifreunde oder alles zugleich. Aber auch andere Parteien sind vertreten – was beweist, wie pragmatisch Heil oft Politik macht. Dass er nicht verhaftet ist im Denken bis zur Parteigrenze; wie wichtig es ihm ist, etwas für die Menschen zu erreichen – gegebenenfalls gemeinsam mit der sogenannten politischen Konkurrenz.

Dieser Pragmatismus sorgt dafür, dass die gerne gestellte Frage – steht der Heil in der SPD rechts oder links? – nicht eindeutig zu beantworten ist. In den 1990er-Jahren ist Hubertus Heil, der eigentlich Wolfgang-Hubertus Heil heißt, Vorsitzender der Jusos im Bezirksverband Braunschweig gewesen – wer in dieser Nachwuchsorganisation aktiv ist, pikt gerne die Mutterpartei SPD, gilt als links. Später hat Heil allerdings als überzeugter „Schröderianer“ – Anhänger von SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder – für das folgenreiche „Hartz IV“ gestimmt. Darunter litten die Menschen, räumt Heil nun in Stederdorf ein – und tritt als Bundesarbeitsminister pikanterweise dafür an, genau diese negativen Folgen abzumildern.

Reden und zuhören sind Heils Stärken, die er bei seiner Party unter Beweis stellt und die in der Bevölkerung ankommen. Aber der ehemalige SPD-Generalsekretär beweist auch Humor – dort in Stederdorf, leider viel zu selten vor laufenden Kameras. Damals – als Zivi beim Paritätischen Peine – ist Eva Schlaugat Heils „Chefin“ gewesen, ist bei der Zusammenkunft zu hören; und später ebenfalls, als Eva Schlaugat Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete und somit Heils Vorgängerin gewesen ist. „Eigentlich bist Du immer noch meine Chefin“, verrät er nun.

Eigentlich – sagt Heil weiter – feiert er 60-Jähriges, was für einen fast 46-Jährigen ganz beachtlich sei: „30 Jahre SPD-Mitglied, 20 Jahre im Bundestag, 10 Jahre Twitter.“ Dazu kommen streng genommen noch sechs Monat Bundesminister – und als solcher gibt er mit großer Offenheit zu: „Politik ist nicht allmächtig.“ Doch solche dunklen Gedanken will er bei der Feier gar nicht haben: „Das hier ist doch kein Staatsakt, kein Begräbnis.“ Ist es auch nicht geworden.