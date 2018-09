„Manchmal wird in WhatsApp-Gruppen hysterisch debattiert“

. Zwanzig pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Grundschulen nahmen an einem vom Kreisjugendamt organisierten Workshop zum Thema „Konstruktiv vernetzt? Wie WhatsApp-Gruppen die Elternarbeit verändern“ teil.

Als Referent stand Moritz Becker, Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und Vater zweier Töchtern, vom Medienpädagogischen Verein Smiley aus Hannover bereit: Der Verein bietet Elternveranstaltungen an, führt Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte durch und hat im vergangenen Schuljahr niedersachsenweit mit mehr als 1100 Schulklassen gearbeitet. „Wir leben vernetzt. Erwachsene sind immer mehr oder weniger per Smartphone erreichbar, Kinder wachsen selbstverständlich mit digitalen Medien auf und Schulklassen organisieren ihren Alltag in WhatsApp-Gruppen“, erklärt Becker und ergänzt: „Das schnelle Informieren und Planen von gemeinsamen Aktionen ist mit sozialen Medien einfacher geworden. Gleichzeitig steigt die Identifikation mit einer Gruppe von Gleichgesinnten, wenn im Alltag per WhatsApp eine Nachricht die Runde macht.“

Sich verselbstständigende Prozesse können den Alltag aber auch schwieriger gestalten. Gerüchte verbreiten sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Darüber hinaus entstehen Konflikte durch Missverständnisse im Chat. Diese entladen sich – mitunter unerwartet – dann andernorts.

So werden laut Becker beispielsweise Lehrkräfte an Elternabenden mit Dingen konfrontiert, bei denen sich Eltern scheinbar perfekt abgesprochen haben. Es entstehe der Eindruck, dass alle Eltern einer Meinung seien; diese Aufregung habe oft ein Vorspiel in WhatsApp-Gruppen. Dieses neue Phänomen beschäftigt derzeit viele Grundschulen und Kindertagesstätten. „Generell ist es positiv zu bewerten, wenn sich Eltern engagieren. Leider ist ein Engagement in WhatsApp-Gruppen mitunter hinderlich, wenn hier nicht konstruktiv, sondern hysterisch und alarmiert debattiert wird“, erläutert Heike Kubow vom Kinder- und Jugendschutz des Kreisjugendamts Peine. Wie es zu solchen Mechanismen in sozialen Netzwerken kommt, wie pädagogische Fachkräfte darauf reagieren oder aber auch im Vorfeld verhindern können, wurde in dem Workshop praxisnah bearbeitet.

Aufgrund der großen Nachfrage und positiven Resonanz ist für das Frühjahr des nächsten Jahres eine Wiederholung des Workshops in Planung.mey