Diebe klauen Spendendose für Tierschutzverein

Peine Die Peiner Polizei hat sich am Wochenende unter anderem mit zwei Einbrüchen zu befassen – einen in ein Schuhgeschäft, einen in ein Wohnhaus.

. Mit zwei Einbrüchen und Randalierern hatte es die Peiner Polizei unter anderem am Wochenende zu tun.

Am frühen Sonntagmorgen haben unbekannte Randalierer gegen 2 Uhr mit Steinen gegen die Scheibe eines Einkaufsmarkts an der Dorfstraße in Groß Ilsede geworfen. Anschließend zogen sie laut Polizei weiter über die Pflaumengasse in die Schulstraße und traten dabei an acht geparkten PKW die Außenspiegel ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer (05172) 410930 in Verbindung zu setzen.

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Eigentümer haben Einbrecher ausgenutzt, um zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr, gewaltsam das Küchenfenster eines Wohnhauses an der Straße Maschwinkel in Peine zu öffnen. Im Haus suchten sie nach Wertgegenstände und entwenden Schmuck in bislang unbekannter Höhe, teilt die Polizei mit.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag,18.30 Uhr, auf Samstag, 8.30 Uhr, in der Herrenfeldstraße in Vöhrum. „Unbekannte gelangten durch ein Garagenfenster in ein angrenzendes Schuhgeschäft“, schildert die Polizei am Sonntag: „Dort wurde außer Laufschuhen der Größe 38 und 44 auch der Inhalt einer Spendendose für den Tierschutzverein Peine entwendet.“ Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Am Samstag um 20.39 Uhr fiel der 42-jähriger Fahrer eines VW Passat auf, da er das Rotlicht einer Ampelanlage am Schwarzen Weg in Peine missachtete. Bei der Kontrolle der Polizei wurde bei ihm starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, denn diesen besitzt er seit einer Trunkenheitsfahrt im vergangenen Jahr gar nicht mehr.

Am Freitag um 23.38 Uhr wurde ein 32-jähriger Peiner kontrolliert, der mit seinem PKW auf der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine mit 0,64 Promille Atemalkoholwert unterwegs gewesen ist. Ihn erwarten nach Darstellung der Polizei außer zwei Punkten in Flensburg ein Monat Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld.

Auf der Ilseder Straße (Bundesstraße 444) in Peine kontrollierten Beamte der Polizei Peine am Sonntag um 0.56 Uhr einen 27-jährigen Fahrzeugführer: Bei ihm ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Marihuana und Kokain. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet, weil er zudem auch noch eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte.