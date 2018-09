Apfel – zum Essen und zum Beschießen

. Das beliebte Apfelfest in Lengede am Vallstedter Weg hat an seiner Faszination rund um das leckere und gesunde Obst nichts verloren. Auch die bereits dritte Auflage am Sonntag war ein Publikumsmagnet. Erste Anlaufstelle war vor allem eine mobile Mosterei, an der die Besucher ihren eigenen Saft haben pressen lassen können. Es bildete sich eine lange Schlange und die Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun, um die schweren...