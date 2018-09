. Es kann sehr gefährlich werden: Ein Kind fällt auf dem Spielplatz vom Gerüst. Warum? Die Aufsichtsperson ist unaufmerksam, weil sie gerade das Handy benutzt. Ein Kinderwagen wird von einem Fahrrad erfasst, weil er vom Fußweg abgekommen ist. Warum? Die Mutter telefoniert gerade. Dies sind zwei besonders krasse Beispiele, die Matthias Pintak von der Polizei gerade schildert bei der Auftaktveranstaltung zur Landkreis-Kampagne „Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen“. Die findet statt rund um einen großen Personenbus, den die Veranstalter mitten in der Fußgängerzone vor der City-Galerie aufgestellt haben.

„Doch auch das zwischenmenschliche Miteinander kann unter Handy- und Medienkonsum leiden,“ erklärt Heike Kubow vom Kinder- und Jugendamt, Mitinitiatorin der Kampagne. „Schließlich nehmen Handy oder Smartphone in unserem Alltag, bewusst oder unbewusst, viel Zeit in Anspruch.“ Vor allem kleine Kinder benötigten direkten Gesprächskontakt mit ihren Bezugspersonen, um sich seelisch und sprachlich gut zu entwickeln. Die Kampagne möchte bis Mitte November im ganzen Landkreis für Handy- und Mediennutzung von Eltern in Gegenwart von Kindern sensibilisieren. Allerdings komme sie nicht mit gehoben Fingerzeig und möchte „keineswegs grundsätzlich die Nutzung von Handys und anderen Medien kritisieren“, so Kubow nachdrücklich.

Geplant sind zahlreiche Veranstaltungen und Elternabende in Kitas und Schulen aller Gemeinden. An die und viele andere Standorte sind bereits 900 Plakate verschickt, ein damit beklebter Bus und Großflächenplakate an öffentlichen Stellen werden in Kürze in der ganzen Region auf das Thema aufmerksam machen.

Bei der Veranstaltung in der Fußgängerzone jedenfalls herrscht bei Eltern und Kindern schnell große Aufmerksamkeit. Dass das Thema auch mit Humor angegangen wird, das signalisiert schon von weitem die Front des Busses mit der bunten Aufschrift „Handy-Garten“. Davor liegen etliche Handys auf einem grünen Rasenteppich, umsäumt von Sonnenblumen. Was das soll, erklärt ein großes Plakat mit einem Cartoon: „,Handy-Garten’ – Wir kümmern uns um Ihre Facebook- und WhatsApp-Freunde, wenn Sie mit Ihrem Kind spielen wollen.“

Das Lächeln, das dabei vielen Passanten über das Gesicht huscht, wird allerdings etwas nachdenklicher, als sie die Plakate sehen, wenn sie weitergehen. Auf einem von ihnen sind zum Beispiel Eltern zu sehen, die sich intensiv mit dem Smartphone beschäftigen, während das Kleinkind fragend mit erhobenem Löffel beim Essen sitzt. Zwischen den Plakaten stehen an diesem Vormittag zehn Ansprechpartner der Mitinitiatoren für Fragen zur Verfügung. Dazu gehören Kinder- und Jugendschutz, die Fachstelle Frühe Hilfen, die KiTa-Fachberatung und das Lokale Bündnis für Familie. Unterstützt wird „Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen“ von der Erich-Mundstock-Stiftung, der Peiner Verkehrsgesellschaft, der Bundesstiftung Frühe Hilfen und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Informationen:

Elterncafé Spezial

Montag, 17. September, 15 bis 16.30 Uhr: „Mama-komm erzähl mir was“, Gesa Driesen, Logopädin

Ort: Elba, Rosenhagen 39, 31224 Peine

Info/Anmeldung: Tel.: (05171) 4012144, Mail: t.koch@landkreis-peine.de

Elternabend: Mittwoch, 19. September, Beginn 19 Uhr, „Kommt, sprecht mit mir...hört mir zu!“

Marlies Koenen, Diplompädagogin. Ort: Familien-Zentrum Löwenzahn, Hainwaldweg 10, 31228 Peine

Info/Anmeldung: Tel.: (05171) 4011266, Mail: k.haake@landkreis-peine.de

Elternabend: Donnerstag, 20. September, Beginn: 19 Uhr, Marlies Koenen, Diplompädagogin

Ort: Feuerwehrgerätehaus in Wendeburg, Meierholz 32.

Info/Anmeldung: Tel.: (05171) 4011266, Mail: k.haake@landkreis-peine.de

Weitere Informationen zu den anderen Veranstaltung im Landkreis unter www.ratsgymnasium-pe.de/img/2018/Heute_schon_mit_Ihrem_Kind_gesprochen.pdf im Internet.