Flohmarkt in Alvesse bringt 393 Euro für Peiner Hospiz

Huderte Besucher sind zum zweiten Dorfflohmarkt in Alvesse in der Gemeinde Vechelde gekommen und stöberten einen Nachmittag an 17 Ständen im ganzen Ort nach Nützlichem, Raren und anderen Waren. Parkplatznot sei bislang ein unbekanntes Phänomen im beschaulichen und 251 Einwohner zählenden Alvesse...