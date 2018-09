Mann begeht Fahrerflucht in Vechelde

Vechelde. Ein unbekannter Täter hat mit seinem PKW einen Mazda im Vorbeifahren beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der St. Johannes Straße in Vechelde.

Ein bislang unbekannter Täter hat mit seinem PKW einen Mazda im Vorbeifahren beschädigt und sich vom Unfallort entfernt. Der Vorfall ereignete sich in der St. Johannes Straße in Vechelde. Die Tat habe sich laut Polizeiinformation zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh abgespielt. Der PKW weist Schäden am Stoßfänger, am Kotflügel, sowie der Fahrertür auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter

(0 53 02) 8 04 37 30

in Verbindung zu setzen.