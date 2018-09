Jubiläum der Pfarrkirche „Zu den Heiligen Engel“

Zum Jubiläum der Pfarrkirche feierte die Pfarrgemeinde, das Familienzentrum St. Elisabeth, die Pfadfinder, Ministranten und die Burgschule ein Familienfest mit anschließendem Konzert.

Den Auftakt bildete eine Andacht für die Kommunionkinder in der Kirche, anschließend waren alle Familien zu einem gemeinsamen Mittagessen und Aktionen für die ganze Familie eingeladen, heißt es in einem Bericht. Stockbrot backen, basteln und miteinander ins Gespräch waren der Mittelpunkt der Mittagszeit. Helmut Zimmermann, Initiator der Veranstaltung, sagte: „Mir ist der Austausch untereinander wichtig, Gemeindeleben bedeutet mehr, als nur den Gottesdienst am Sonntag zu besuchen.“ Daher auch die besondere Einladung an die neuen Kommunionkinder, Fuß in der Gemeinde zu fassen und sich die verschiedenen Institutionen anzusehen.

Der Höhepunkt des Nachmittags war das Konzert der „Notenträumer“, der Chor der Lebenshilfe Hildesheim. Ein ganz besonderes Konzert erwartete die Besucher, denn alle Sänger haben ein Handicap. „Mittendrin im Leben anstatt nur dabei zu sein“, das Motto des Chores sei sofort auf das Publikum über gesprungen.

Über Lieder wie „Das Huhn“ oder „Das bisschen Haushalt“ freuten sich die Zuschauer besonders. „Das waren deutlich mehr Stimmen, als eine von 80 Millionen. Der Chor hat eine Sangesfreude entwickelt, welche die Besucher begeisterte“, so Kathinka Plett, Koordinatorin des Katholischen Familienzentrums St. Elisabeth.