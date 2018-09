Feuerwehr wirbt für Bültener Spielplatz

. Der alte Kinderspielplatz in Bülten an der Raabestraße/an der Feuerwehr soll schöner werden: Das wünschen sich die Kinder und Eltern. Bei diesem Projekt hilft aber auch die Feuerwehr mit. So haben die Jugendfeuerwehr Bülten/Solschen, die Ilseder Kinderfeuerwehr Feuerlöwen und die Erwachsenen der Feuerwehr Bülten ordentlich bei einem Videodreh mitgeholfen, mit dem für den Kinderspielplatz in den sozialen Medien geworben wird.

Der Hintergrund: Die Bültener Eltern machen bei der Fanta-Spielplatz-Initiative mit, bei der für den Kinderspielplatz, der die meisten Stimmen erhält, hohe Geldpreise gezahlt werden. Noch bis einschließlich Sonntag, 30. September, kann jeder dem Bültener Spielplatz seine Stimme geben. Für den ersten Platz - also den Spielplatz mit den meisten Stimmen - gibt es 10 000 Euro; für die Plätze zwei bis fünf 5000 Euro, sechs bis 15 immerhin 2500 Euro, für die dahinterliegenden Plätze 1250 beziehungsweise 1000 Euro.

Sollte es auf diese Weise für den Bültener Spielplatz Geld geben, will die Elterninitiative diese Summe komplett für die Neugestaltung der Anlage einsetzen.

Wer sich an dem Voting beteiligen will, kann dies unter www.fsi.fanta.de/spileplatz/spielplatz-an-der-feuerwehr-ilsede im Internet tun: Zur Anmeldung sind einmalig die Angabe der Mail-Adresse und ein Passwort notwendig; weitere Angaben sind nicht erforderlich, und nach der Abstimmung kann sich jeder wieder abmelden. Weitere Infos gibt es unter „Bültener Kinder brauchen Deine Stimme? im Internet.