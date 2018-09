Schläge mit der Eisenstange: Männer prügeln sich an Peiner Imbiss

Peine. Bei der Schlägerei am Montag in der Braunschweiger Straße kam eine Eisenstange, eine Flasche und die Fäuste zum Einsatz.

Warum die beiden Männer am Montag an einem Imbiss in der Braunschweiger Straße in Streit geraten waren, ist unklar. Sicher ist dagegen, dass die Auseinandersetzung gegen 21.35 Uhr eskalierte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, schlug ein 24-Jähriger auf seinen 23-jährigen Kontrahenten mit Fäusten und einer Eisenstange ein. Der 23-Jährige verletzte sich dabei am Körper und im Gesicht.

Widerstand gegen die Festnahme

Selbst zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Laut Polizei fing er sich wohl einen Schlag mit einer Flasche ein. Als die Polizei eingetroffen war, wollten sich die Gemüter aber noch immer nicht richtig beruhigen. Der Ältere der beiden Streithähne wehrte sich vehement gegen seine Festnahme - die Polizisten mussten ihm Handschellen anlegen. Gegen beide Männer ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. feu