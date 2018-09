„Wir brauchen eine bessere psychologische Versorgung“

. Alarm schlägt Dr. Sabine Meltzow: „Fast jedes zehnte Kind hat Verhaltensauffälligkeiten, die therapie- oder zumindest abklärungsbedürftig sind“, fasst die leitende Kinderfachärztin des Peiner Gesundheitsamts mit Blick auf die Schuleingangsuntersuchungen zusammen. Damit steige die Anzahl dieser Kinder im Landkreis Peine – ohne dass es kreisweit genügend psychologische/psychiatrische Versorgungsmöglichkeiten gebe. „Es kann nicht sein, dass die betroffenen Kinder ein halbes oder gar ein ganzes Jahr auf ihre Erstbehandlung warten müssen“, steht für die Ärztin fest, zumal diese Mädchen und Jungen oft bereits eine „Vorgeschichte von zwei, drei Jahren haben“.

In der Schuleingangsuntersuchung (in diesem Fall von 2017) beurteilt der Landkreis das Verhalten nach Kriterien wie Ausdauer, Konzentration, Kooperation, Unruhe, Ängstlichkeit und Unsicherheit. Gründe für Verhaltensauffälligkeiten können die Trennung der Eltern oder – bei Migranten – Fluchttraumata sein.

Allerdings: Für 61 Prozent der Kinder hat diese Untersuchung kreisweit eine Grundschulempfehlung ohne Einschränkung ergeben – ein Wert, der im Landkreis in den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben ist und mit dem sich der Kreis Peine niedersachsenweit im Mittelfeld befindet. Zu diesen 61 Prozent kommen noch 19 Prozent Kinder, die mit einem Förderhinweis eingeschult werden können. „Auch diese Mädchen und Jungen können ohne einen sonderpädagogischen Förderbedarf eine Regelschule besuchen“, betont Dr. Bettina Kiessling-Klamka, Kinderfachärztin im Kreis-Gesundheitsamt. Den Eltern – speziell den Eltern dieser Kleinkinder – geben die beiden Ärztinnen aber gerne Tipps wie diese mit auf den Weg: „Wenn Kinder jeden Tag ein Bild malen, lernen sie besser Lesen und Schreiben“ oder „Die Kinder sollten nicht drei Stunden am Tag fernsehen, sondern nur eine halbe Stunde.“

Verschoben haben sich bei den Schuleingangsuntersuchungen die Herkunftsländer der Migrantenkindern. „Früher sind die Hälfte dieser Kinder aus der Türkei gekommen, nun sind es nur noch 21 Prozent“, beschreibt Sabine Meltzow einen rückläufigen Trend. Gestiegen sei hingegen der Anteil aus Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan und den Irak. 26 Prozent der Kinder bei der Untersuchung 2017 sind Migranten: ein leicht steigender Anteil – wobei eine solche Einstufung nach der Selbstangabe der Eltern erfolgt.

Für Kreissozialrat Dr. Detlef Buhmann ist es wichtig zu sagen: „Migration ist kein eigenständiger Risikofaktor.“ Kinder schnitten bei der Schuleingangsuntersuchung also nicht wegen ihrer Migration schlechter ab. Vielmehr sind die Fähigkeit, Deutsch sprechen zu können, und die Bildung der Eltern extrem wichtig – das gilt jedoch für Deutsche wie für Migranten.

Auffällig sind die kreisweit großen Unterschiede bei den Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchung: Sie bewegen sich bei den Einschulungsempfehlungen ohne Einschränkung zwischen 45 Prozent (Stadt Peine ohne Ortsteile/niedrigster Wert) und 76 Prozent (Gemeinde Wendeburg/Höchstwert). Buhmann nimmt das zum Anlass für einen Rat: „Die Stadt Peine sollte in bestimmten Kindertagesstätten bessere Voraussetzungen schaffen – etwas durch mehr Personal.“ So gibt es laut Kreisverwaltung unter anderem in der Gemeinde Edemissen für jede Kindergartengruppe nicht zwei, sondern drei Kräfte.

Eindeutig ist auch: Kinder, die aktiv sind (Sport, Schwimmabzeichen, Musik), schneiden bei diesen Untersuchungen besser ab als inaktive.

Nach der Erfahrung der beiden Kinderärztinnen sind Eltern, deren Kinder einen festgestellten Nachholbedarf haben, durchaus bereit, die entsprechenden Angebote für ihren Nachwuchs zu nutzen – und sei es nach entsprechenden Gesprächen.

Schwieriger sei es hingegen, an die Eltern heranzukommen, deren Kinder sich kurz unterhalb dieser Schwelle befänden. Vor diesem Hintergrund macht Bettina Kiessling-Klamka einen „radikalen“ Vorschlag: Bundesweit solle kein Kindergeld mehr ausgezahlt werden; vielmehr müsse dieses Geld dafür verwendet werden, um den Kindern bestimmte Leistungen kostenlos zu ermöglichen (etwa Schwimmbadbesuche/Schwimmkurse). „Vielen ist aber nicht bekannt, dass es schon jetzt für bestimmte Eltern Fördermöglichkeiten gibt, etwa für Klassenfahrten“, erinnert Buhmann.

Informationen:

Bei den Schuleingangsuntersuchungen ist die Teilnahme der Kinder aus dem letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung verpflichtend: An der nun vom Kreis vorgestellten Untersuchung von 2017 haben 1300 Kinder teilgenommen (2016:

1253 Kinder).