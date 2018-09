Gruseln und Wellenreiten in Herbstferien

Foto: Privat

Erfolgreiches Ferienprogramm der Jugendpflege Auch in diesem Jahr kann die Jugendpflege Vechelde auf ein erfolgreiches Sommerferienprogramm zurückblicken. Insgesamt nutzen über 460 Kinder und Jugendliche die Ferienveranstaltungsangebote, besuchten die „Vechelder Ferienwochen" oder nahmen an den Ferienlagern in Eltze und Spanien teil. Insbesondere die neuen Ferienveranstaltungen wie Floßbau und paddeln auf der Oker und der Besuch der Juressic Harz Ausstellung kamen gut bei den Teilnehmern an. Auch die zwei Fahrten zum Bogenschießen waren restlos ausgebucht. Auch Klassiker wie die Badefahrten nach Wolfsburg und Hildesheim, die Aktion Kinder machen Kino, die Waldübernachtung oder die Fahrradtour fanden zahlreiche Fans.