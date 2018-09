Unfall mit drei LKW auf der A2 bei Peine: eine Person eingeklemmt

Röhrse. Betroffen sind am Donnerstagmorgen der mittlere und der linke Fahrstreifen auf Höhe des Rastplatzes Röhrse in Fahrtrichtung Hannover.

Bei einem Unfall auf der A2 bei Peine am Donnerstagmorgen ist nach ersten Informationen eine Person eingeklemmt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichtet, sind an dem Unfall vermutlich drei LKW beteiligt. Betroffen sind der mittlere und der linke Fahrstreifen auf Höhe des Rastplatzes Röhrse in Fahrtrichtung Hannover. Gekracht hat es laut Verkehrs-Management-Zentrale um 9.39 Uhr.

Zu möglichen Verletzungen konnte die Polizei vorerst keine Auskunft geben. Die Strecke ist laut Verkehrs-Management-Zentrale gesperrt.