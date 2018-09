Zu hohe Nitratwerte im Trinkwasser

Die Nitratwerte im Grundwasser sind zu hoch. Das hat der Verein zum Schutz des Rheins und seiner Nebengewässer (VSR) festgestellt. Er hat Proben von privaten Brunnen getestet, unter anderen auch aus Wendeburg, dem Ortsteil Zweidorf und aus Harvesse. 128 Milligramm Nitrat pro Liter wurden in einem privat genutzten Brunnen in Wendeburg gefunden, berichtet Projektleiter Harald Gülzow. In einem Brunnen in Zweidorf wurden 77...