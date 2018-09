Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Peine. Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, in der Glockenstraße auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse, gekommen.

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, in der Glockenstraße in Peine, auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse, gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen dort abgestellten Audi A3 und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Das teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter

(0 51 71) 99 90

, in Verbindung zu setzen.