Am 16. August, gegen 19.30 Uhr, wurde in der Parkanlage am Nachtigallenweg in Peine ein Mountainbike Bulls Nandi, Farbe weiß, 26 Zoll Reifen, 21 Gang Kettenschaltung aufgefunden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich möglicherweise um Diebesgut handelt, wurde das Fahrrad sichergestellt, so die Polizei. Die Polizei Peine sucht nun den Eigentümer des Fahrrades oder Zeugen, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können. Die Polizei Peine ist unter der

(05171) 99 90

, erreichbar.