Tabakwaren aus Supermarkt gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2.45 Uhr, warfen Unbekannte die Scheibe des Netto-Marktes in der Woltorfer Straße ein. Das teilte die Polizei Peine am Samstag mit. So seien die Einbrecher in den Markt gelangt. Dort hätten sie Tabakwaren gestohlen. „Anschließend flüchten sie in unbekannte Richtung“, so die Polizei weiter. Der Gesamtschaden werde auf rund 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Peine...