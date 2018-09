Überfall auf Holzhandel in Broistedt

Auf den Holzhandel in der Vechelder Straße in Broistedt gab es am Samstagmorgen einen Überfall. Die Polizei Peine berichtet, dass der Täter zunächst vor dem Firmentor gewartet habe. Unter Vortäuschen von Kaufabsichten sei er dann einem Angestellten in das Firmengebäude gefolgt. Dort habe er sich dann aber mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, eine Waffe gezogen, und Bargeld aus dem Tresor gefordert. Wieviel der Mann mitgenommen...