Laufen für die Gemeinschaft

Großes Getümmel vor dem SV-Arminia-Sportheim. Volksfeststimmung in Vechelde. Angesagt war am Sonntag der weit verbreitet beliebte Gemeindestaffellauf, den die Gemeinde gemeinsam mit SV Arminia Vechelde und dem MTV Vechelde (125 Jahre) auf die Beine gestellt hat. Insgesamt gingen bei der 14. Auflage 500 Läuferinnen und Läufer in 27 Mannschaften auf die Strecke, die durch alle 17 Ortschaften der Gemeinde Vechelde führte. Zurückgelegene...