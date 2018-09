Streckentarif – „Weit über 50 Millionen Euro fehlen dann“

. Das Tarifmodell für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Großraum Braunschweig – es sorgt weiterhin für Diskussionen. „Für manche mögen die Tarife im ÖPNV wohl unübersichtlich sein, und gerechter wäre vielleicht auch ein genau nach Streckenentfernung berechneter individueller Fahrpreis“, erklärt Michael Kramer aus Woltwiesche, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Großraum Braunschweig. Der CDU-Mann kontert damit auf seinen Verbandskollegen Hans-Hermann Baas (SPD), der zum bisherigen Tarifmodell unter anderem meint: „Diese für viele Fahrgäste undurchsichtige Zonenmodelle sind überholt.“

Kramer gibt allerdings zu bedenken: „Außer dem enormen technischen Aufwand wären bei den Streckenentfernungen gerade die Bus- und Bahnnutzer im ländlichen Peiner Bereich benachteiligt.“ Denn die Bürger in den Großstädten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter führen überwiegend Kurzstrecken und seien damit auch beim Preis im Vorteil.

Ein von Baas gefordertes 365 Euro-Jahresticket (30 Euro/Monat) als Netzkarte für jedermann würde nach Kramers Überzeugung die Ticketpreise um weit über 50 Prozent reduzieren (Zone 1 kostet heute rund 60 Euro/Monat und würde dann nur noch 30 Euro/Monat, eine Netzkarte heute im Abo 120 Euro und würde laut Baas nur noch 30 Euro/Monat kosten).

„Von den jetzigen Fahrpreiseinnahmen fehlten dann weit über 50 Millionen Euro und müßten als Defizitausgleich von den Kommunen an die Verkehrsunternehmen gezahlt werden“. stellt Kramer fest: „Neue zusätzliche Kunden werden diese Lücke kaum schließen.“

In der Regel möchte der Fahrgast laut Kramer vorher wissen, was es kostet. „Beim Kilometertarif können alle Streckenrelationen nur digital hinterlegt werden“, fährt er fort: „Der Kunde müsste erst sein Ziel eingeben, den Fahrpreis ermitteln und mit Smartphone, am Automaten oder beim Fahrer bezahlen/abbuchen. Mag sein, dass das im Zuge des digitalen Vertriebs einmal so kommen wird, übersichtlicher wird das aber nicht.“