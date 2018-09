Hildesheimer Straße – Kreis kündigt Tempokontrollen an

. Die Unzufriedenheit der Anwohner der Hildesheimer Straße in Vechelde wächst: Offenbar sind immer mehr Anlieger verärgert über die Raserei auf dieser viel befahrenen Ortsdurchfahrt und über das teilweise rücksichtslose Verhalten der Auto- und Motorradfahrer. Jedenfalls haben 27 Anwohner der Hildesheimer Straße (östlicher Teil) und 14 andere Personen nach eigener Aussage der Vechelder Rathausverwaltung eine Unterschriftensammlung und einen Brief übergeben, in dem sie „das Verhalten einiger bis vieler Auto- und Motorradfahrer in diesem östlichen Abschnitt beschreiben“.

Vor einiger Zeit hat sich ein neunjähriges Mädchen darüber beklagt, dass Autofahrer sie auf dem Fußgängerüberweg nahe des Vechelder Bürgerzentrums beim Überqueren der Hildesheimer Straße missachtet hätten (wir berichteten). „Dieser Beschwerde des Mädchens über das Verhalten von Autofahrern am Zebrastreifen Bürgerzentrum und über die Rennstrecke Hildesheimer Straße schließen wir uns von ganzem Herzen an“, stellen die Anwohner aus dem Ostbereich fest: „Dass Auto- und Motorradfahrer wartende Fußgänger am Zebrastreifen einfach übersehen und dass besonders häufig ortsauswärts Fahrende zu schnell/viel zu schnell (auch zu laut) unterwegs sind, wurde in Gesprächen beim Sammeln der Unterschriften immer wieder sehr überzeugend berichtet.“

Was ist zu tun? „Jeder muss sich zunächst einmal an die eigene Nase fassen“, antwortet Olaf Marotz, Ortsbürgermeister in Vechelde/Vechelade – er appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, rücksichtsvoller miteinander umzugehen. Denn es sei schwierig bis unmöglich, die Hildesheimer Straße – immerhin die „Hauptverkehrsstraße“ in Vechelde mit täglich bis zu 8000 Fahrzeugen – so zu gestalten, dass wirklich alle zufrieden seien.

So hätten die parkenden Autos an der „Hildesheimer“ durchaus einen verkehrsberuhigenden Einfluss – andererseits gibt es die Forderung nach einem Schutzstreifen für Radfahrer zwischen Fahrbahn und Fußweg, so dass dann keine Autos mehr an der Ortsdurchfahrt abgestellt werden dürften. Marotz spricht in dem Zusammenhang von der Möglichkeit, wechselnde Parkstreifen mal auf der einen Fahrbahnseite, mal auf der anderen einzurichten – wie es beim Wahler Weg in Vechelde „mit Erfolg“ praktiziert worden sei.

Zurzeit sind auf der Hildesheimer Straße 50 Stundenkilometer erlaubt. Die Senkung der Höchstgeschwindigkeit zumindest in bestimmten Abschnitten auf Tempo 30 ist Marotz zufolge ein weiterer Punkt, über den es sich zu diskutieren lohne. Allerdings: „Wir müssen erst abwarten, wie sich der Umbau der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße/Peiner Straße auf den Verkehr auswirkt“, appelliert der Ortsbürgermeister erneut. Erst dann – also in etwa zwei Jahren – wisse man beispielsweise, wie es mit den Rückstaus an dieser Ampel aussehe. Und erst dann lasse sich auch seriös über mögliche Veränderungen wie Tempo 30 sprechen. „Bei dieser Diskussion sollten wir uns als Gemeinde auch fachmännisch begleiten lassen“, ist Marotz überzeugt.

Denkbar wären auch bauliche Veränderungen an der Hildesheimer Straße – also die Aufteilung in Fußweg und Radweg sowie in Fahrbahn (für die Autos). „Das wäre aber für die Anlieger gebührenpflichtig“, erinnert Marotz.

Immerhin: Im östlichen Teil der Ortsdurchfahrt gibt es der Kreisverwaltung zufolge eine Messstelle, die der Landkreis Peine regelmäßig für Geschwindigkeitskontrollen nutzt. „Zusätzlich sind aufgrund der uns vorliegenden Anwohnerbeschwerden Kontrollen mit einer Seitenradarmessung geplant“, kündigt Kreissprecher Fabian Laaß an – in beiden Fällen werden Raser auch zur Kasse gebeten. Allerdings: Wegen der Bauarbeiten auf der Hildesheimer Straße (Erneuerung der Trinkwasserleitung für den Wasserverband) könnten diese Kontrollen zurzeit nicht vorgenommen werden. Laaß: „Sobald die Arbeiten beendet sind, werden die Messungen erfolgen.“