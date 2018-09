Der „Tanz auf dem Rollbrett“

. Es sieht super aus, sportlich-elegant, was Marcel Tiedke da zeigt:Mit Schwung fährt er mit seinem Skateboard von einem Hindernis zum nächsten. Skateboard fahren – manche nennen es auch den „Tanz auf dem Rollbrett“. In Meerdorf wird diese Sportart nach einer längeren Pause wieder aufgenommen – dies auf einer komplett neuen Anlage. Ortsrat, Helfer, Skater und Zuschauer haben sie am Montag eröffnet – Klatschregen hin oder her. Vier...