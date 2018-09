Junggesellschaft Bodenstedt bittet zum Oktoberfest

Beim Oktoberfest in Bodenstedt geht es stets hoch her.

Das 15. Bodenstedter Oktoberfest wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, gefeiert. Veranstalter ist die Junggesellschaft der Ortschaft.

Der Auftritt der Skydogs – eine Party-Showband, die auch einen Hauch von Comedy bietet – ist laut Pressemitteilung der Höhepunkt des Samstagabends. Sie standen demnach bereits mit Jennifer Rush, Dieter Bohlen, Atze Schröder, Jürgen Drews oder Pur auf der Bühne.

„Den etwas älteren Bodenstedtern werden sie vor allem aus den 90er-Jahren in Erinnerung sein. Damals waren sie im gesamten Bundesgebiet unterwegs, und ihre Auftritte sorgten für ausgelassene Tanz- und Party-Stimmung“, teilt die Junggesellschaft mit. Die Skydogs spielen neben den aktuellen Hits auch viele Kulthits aus vergangenen Jahren. Es dürfte also für alle Altersgruppen etwas dabei sein: Von den Ärzten, Beyonce über AC/DC, Golden Earring, bis hin zu Robbie Williams. Neben Frontfrau „Mango“ gehören Otto, Uwe, Marc & Josef zur Band.

Einlass ist von 19.30 Uhr an, Happy Hour ist von 20 bis 21 Uhr. Neben den Skydogs wird DJ Otti den Abend musikalisch begleiten.

Am Sonntag gibt es dann das bayrische Festmahl. Einlass ist von 10.30 Uhr an, von 11 Uhr an spielt das „Enzian-Duo“. Um 12 Uhr gibt es Haxe, Krustenbraten oder Kartoffel-Gemüse-Gratin.

Die Eintrittskarten für Samstagabend kosten 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse. Am Sonntag ist der Eintritt frei, die Karten für das Essen sind ausschließlich im Vorverkauf für 11 Euro zu bekommen.

Vorverkaufsstellen sind: Fahrschule Abgefahren in Vechelde, Mega-Sports in Vechelde, Tierarztpraxis Dr. Lauenstein in Bodenstedt, Fleischerei Brandes in Vallstedt. Zudem sind die Karten bei der Junggesellschaft Bodenstedt erhältlich.