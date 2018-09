Kreative Köpfe öffnen ihre Ateliers

Der Bildhauer Gregor Giesecke aus Wendeburg gehört zu den Künstlern, die kreisweit am Wochenende ihr Atelier öffnen.

Peine. Am Wochenende geben kreisweit zahlreiche Künstler der Bevölkerung Einblick in ihre Arbeitswelt und stellen ihre Kunst vor.

32 Künstler, das bedeutet: ganz individuelle Auffassungen von Kunst, ganz individuelle Darstellungen von Kunst. Am Wochenende erwartet die Bevölkerung bei den „Offenen Ateliers“ eine spannende Tour durch das Kreisgebiet zu den Kunstschaffenden.

Denn an den verschiedenen Kunstpunkten im Landkreis gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Wer schon immer wissen wollte, welche Gedanken sich die Künstler zu ihren Werken machen, hat am Samstag und Sonntag ausgiebig Zeit, sich diese Frage von Kulturschaffenden beantworten zu lassen.

Fotografen, Maler, Bildhauer und Keramiker gewähren Einblick in ihre Ateliers. An manchen Punkten können Gäste gleich auf mehrere Kunstschaffende treffen. Warum die Offenen Ateliers für die Künstler im Peiner Land wichtig sind, sagen einige Kunstschaffende:

Frauke Giere aus Peine: „Die ,Offenen Ateliers’ bedeuten vielfältige Kunst in greifbarer Nähe – ob nebenan oder um die Ecke, es lohnt sich vorbeizuschauen. Ihre Bilder würden in dem Moment geboren, „in dem ich zum Pinsel greife“.

Anne Christine Reetz aus Alvesse (Edemiseen) kündigt an: „In meinem Werkstattgebäude können die Besucher Arbeiten aus Silberschmieden und Stahlskulpturen besichtigen.“ Dort hängen auch ihre Bilder der Sommerakademie. In dem großen Garten sind kleine und große Kunststeinskulpturen zu finden, auf der Terrasse zeigt die Künstlerin Plastiken aus Putz und Gips – zudem Schalen und Leuchter, die aus Beton gegossen oder aufgebaut sind.

„Die Gespräche mit den Besuchern in meinem Atelier sind spannend“, verrät die Peiner Künstlerin Vera Szöllösi. „Kunst – Berührungsängste: Meine Objekte kann jeder ertasten, anschauen, begreifen, jeder kann sich überraschen lassen“, sagt Sigrid Theißen aus Eddesse: „Meine Besucher können bei mir genießen sowie neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln.“

„Kunst ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses“, stellt Ute Pfeiffer aus Peine fest: „Diese Kreativität ermöglicht mir die Schaffung einer eigenen Kunstwelt.“ Sie sei immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten.

„Kunst ist eine Form der Kommunikation – ein Ausdrucksmittel, das im täglichen Leben oft vernachlässigt wird“, meinen die Peiner Ute Löhr und Gregor Giesecke: „Der Künstler schafft ein Werk, das vom Betrachtenden sinnlich erfasst werden kann. Was beim anderen ankommt, ist jedes Mal unterschiedlich. Kunst kann und darf etwas in einem auslösen.“

Mit diesen Statements wollen die Künstler Lust auf Kunst machen: Die „Offenen Ateliers“ sind am Samstag, 29. September, und Sonntag, 30. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr zugänglich.

Im Kreismuseum Peine gibt es am Freitag, 28. September, von 19 bis 21.30 Uhr eine Lesung des Peiner Autorenstammtischs unter dem Motto „Peiner Autoren lesen“. Diese findet statt im Rahmen der Ausstellung „Offene Ateliers“ im Kreismuseum, die bis einschließlich Sonntag, 30. September, zu sehen (in beiden Fällen Eintritt frei).

Die Künstler auf einem Blick:

Peine: Britta und Kristina Ahrens, Qasim Alsharqy, Musafer Qassim und Maike Remane: alle Am Markt 22, dritte Etage. Marion Block, Hainwaldweg, Garten Nummer 69 (Vöhrum). Frauke Giere, Schlossbleiche 10. Gregor Giesecke, Neisser Weg 2. Cordula Heimburg, Kornbergweg 22. Martina Hohmann, Altes Pfarrhaus, Gunzelinstraße 29c. Ulf Jasmer, Modehaus Schridde, Am Markt 15. Ute Löhr, Neisser Weg 2. Regina Mühr, Elsterweg 1. Gisela Muth, Gartenatelier Kleingartenverein Reitlahe Nummer 5, Schlossbleiche 10. Ute Pfeiffer Am Heidacker 67. Vera Szöllösi, Eichendorffstraße 16.

Edemissen: Christa Lahmann, Spittakamp 7. Anne Christine Reetz, Im Oberdorf 7. Sigrid Theißen, Dollberger Straße 15. Oliver Völkening, Schachtweg 7.

Ilsede: Christina Böhme, Wikbildstraße 24. Monika Wegner, Meerweg 12.

Lengede: Claudia Rückum, Sonnenstraße 5. Heike Hlinski, Gerstenweg 14. Anja Pauseback, Ostenstraße 11a.

Vechelde: Holger Lassen, Albert-Schweitzer-Straße 3.

Wendeburg: Katja Eckstein, Sabine Reinecke, Christine Hornig, Wendezeller Ring 11B. Christa Meinecke, Am Wendekamp 9

Hohenhameln: Tiago Maria Alma, Hildesheimer Straße 28, Uta Hilker, Glatzer Ring 5. Brigitte Scherzer, Typgenstraße. Holle-Heersum: Sylvia Rose-Krampe, Kreuzgarten 25