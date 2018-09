In die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum – hier beim Berufsfindungsmarkt – investiert der Landkreis Peine als Schulträger in den Herbstferien.

Peine Der Kreis nutzt die Ferien, um unter anderem in die Vöhrumer Berufsschule sowie in die Schulzentren Ilsede und Edemissen in Schuss zu bringen.

Landkreis investiert 1,1 Millionen Euro in Schulen

. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Der Immobilienwirtschaftsbetrieb des Landkreises Peine nutzt diese Zeit, um zahlreiche Sanierungs- und Bauvorhaben an den Schulen umzusetzen. „Wir investieren alleine in den Herbstferien rund 1,1 Millionen Euro“, teilt Landkreissprecher Fabian Laaß mit.

Der Löwenanteil fließt dabei in die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum: Vorgesehen sind dort 120 000 Euro für die Sanierung der Brandmeldeanlage und 180 000 Euro für die Fassadensanierung.

„Weitere 200 000 Euro investieren wir in das Schulzentrum Edemissen“, ergänzt Laaß. Dort muss das Trinkwassernetz saniert werden. Die Realschule Hohenhameln soll einen neuen naturwissenschaftlichen Fachunterrichtsraum erhalten – Kosten: rund 280.000 Euro. Außerdem wird dort die Heizungsanlage der Mehrzweckhalle (30.000 Euro) saniert.

Die Realisierung eines Soccerplatzes (70 000 Euro) und die Dachsanierung (60 000 Euro) stehen im Peiner Silberkamp-Gymnasium an. An der Bodenstedt-Wilhelmschule in Peine wird ein naturwissenschaftlicher Fachunterrichtsraum für zirka 41 000 Euro gestaltet.

Brandschutzmaßnahmen in der Hauptschule des Schulzentrums Ilsede werden voraussichtlich rund 75 000 Euro kosten. Außerdem werden die Fenster der Fachunterrichtsräume der Gunzelin-Realschule in Peine für ungefähr 25 000 Euro saniert. Der Austausch von Leuchtmitteln in mehreren kreiseigenen Sporthallen wird ebenfalls rund 25 000 Euro kosten.