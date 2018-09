Geburtstagsfeier mit Geschenken für alle

Das Ziel ist klar umrissen und noch heute aktuell: Mit der Kinderabteilung möchte die Ortsfeuerwehr Vechelde/Wahle eine durchgängige Nachwuchsarbeit für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechzehn Jahren anbieten. Nun hat diese Schwerpunktwehr das zehnjährige Bestehen ihrer „Jüngstenabteilung“ gefeiert.

„In der Kinderabteilung – Mindestalter ist sechs Jahre – beschäftigen sich die Mädchen und Jungen spielerisch mit der Feuerwehr“, beschreibt Michael Hanne, Ortsbrandmeister der Feuerwehr. Mit der Kinderabteilung und später der Jugendfeuerwehr ist in Vechelde/Wahle ein nahtloser Übergang in den Erwachsenenbereich (ab 16 Jahren) möglich. Konkret geht es in der Kinderabteilung beispielsweise um das Absetzen eines Notrufs – ein Wissen, das Leben retten kann.

Wahles Kinderabteilung „Lauffeuer“ haben sie mit der Fusion der damaligen Feuerwehrstützpunkte Vechelde und Wahle 2009 als Abteilung der Ortswehr Vechelde-Wahle mitgliederstark weitergeführt.

Ihren zehnten Geburtstag hat diese Abteilung zusammen mit den Kinderabteilungen der Ortsfeuerwehren Sonnenberg-Groß Gleidingen, Sierße-Fürstenau und Vallstedt-Alvesse mit einem Kinderfest gefeiert: Rund um das Feuerwehrhaus Vechelde-Wahle hat das Vorbereitungsteam mehrere Spielstationen aufgebaut. So wurde auf Dosen und mit Schwämmen geworfen, Enten wurden geangelt und mit der Kübelspritze zielgenau gespritzt.

Der Bewegungsdrang der Kinder konnte in einer Hüpfburg ausgetobt werden; für die ruhigen Vertreter wurden Tattoos nicht gestochen, sondern gemalt. Optimal war die Verpflegung: Popcorn, Zitronenwasser, Kuchen, Kaffee (für die Eltern) und Bratwürste.

Vielfach unterstützten die Eltern der jüngsten Feuerwehrmitglieder an den Stationen. Vor der Siegerehrung begrüßte Michael Hanne die Gäste – insbesondere den Vechelder Gemeinde-Ehrenbürgermeister Hartmut Marotz, der 2008 als damaliger Bürgermeister die Gründung der Kinderabteilung „Lauffeuer“ in Wahle vollzogen hat.

Der Ortsbrandmeister bedankte sich für die gute Arbeit der bisherigen Kinderbetreuer und beim aktuellen Team, das unter Leitung des Kinderfeuerwehrwartes Matthias Lawrik immer wieder gute Veranstaltungen auf die Beine stelle – zurzeit gehören der Kinderabteilung 31 Mädchen und Jungen an.

Britta Schwartz-Landeck, Bürgermeister-Vertreterin im Vechelder Rathaus, Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst und Vecheldes Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart Marc-Alexander Becker sprachen kindgerechte Grußworte und übergaben Geschenke. Matthias Lawrik und Jessica Dier nahmen die Siegerehrung vor: Es gab nur Sieger – was keiner erwartet hat. Jede Gruppe erhielt ein Spiel, eine Urkunde und Süßigkeiten.

Nun hofft die Feuerwehr Vechelde-Wahle, dass sich das Interesse an der Kinderarbeit wie ein Lauffeuer in beiden Orten ausbreitet und weitere Sechsjährige Gefallen an der Kinderfeuerwehrarbeit finden, denn: Früh übt sich, wer eine richtige Feuerwehrfrau oder ein richtiger Feuerwehrmann werden will.