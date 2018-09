Nach dem Überfall – Borchard-Chef fragt: „Warum immer wir?“

Er weiß, dass er weder der Gemeinde noch der Polizei die Schuld geben kann und will. Er weiß, dass die Statistik das subjektive Gefühl nicht bestätigt. Er weiß, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und dennoch will Sven Pietzsch, Geschäftsführer des Holzwerks Borchard in Broistedt und Hildesheim,...