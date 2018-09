Unbekannte brechen in Tennisheim Groß Blülten ein

Groß Bülten. Unbekannte Täter brachen ins Tennisheim in Groß Bülten am Triftweg ein. Sie zerstörten eine Fensterscheibe und öffneten diverse Behältnisse.

Zu einem Einbruch ist es in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in Groß Bülten gekommen. Unbekannte Täter brachen laut Polizeiinformation ins Tennisheim in Groß Bülten am Triftweg ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und öffneten im Gebäude diverse Behältnisse. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.