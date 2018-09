Museumsreife Erinnerung an das Wierther Zuckerfabrik

. Zuwachs aus der Gemeinde Vechelde erhält das Deutsche Technikmuseum in Berlin: Die Kochstation und die Trommel für Schnitzeltrocknung haben einst ihren Dienst getan in der Wierther Zuckerfabrik – Modelle dieser beiden Utensilien sind nun bei Hans-Jürgen Weich gelandet. Und der Vechelder gibt sie weiter an das Museum in der Hauptstadt.

„Es handelt sich dabei um Modelle von wichtigen Geräten, die zeitgeschichtlichen Charakter haben und deshalb für uns von Bedeutung sind“, begründet Rene Spierling von der Stiftung Deutsche Technikmuseum in Berlin das Interesse. Noch im Oktober, so sehen es die Planungen vor, werden die Modelle in Vechelde abgeholt.

Ein Blick zurück: Ende 2005 hat die Nordzucker die Wierther Zuckerfabrik geschlossen; in Betrieb gegangen ist sie 1866. „Die beiden Modelle stammen aus dem Nachlass eines Betriebsratsmitglieds der Nordzucker“, schildert Weich. Das von der Kochstation ist 18,5 Kilogramm, das von der Trommel für die Schnitzeltrocknung 5,5 Kilogramm schwer.

Die Kochstation ist ein „Kristallisationsapparat für die Verdampfungskristallisation“: Dickflüssiger Zuckersaft wird eingesogen, bis die Herzkammer bedeckt ist, dann wird Dampf draufgegeben bis die Kristallisation einsetzt. Zur Verstärkung der Kristallbildung werden Impfkristalle zugegeben. Im Endstadium sind 50 Prozent Zuckerkristalle und 50 Prozent Sirup vorhanden. Die Dampfleitung befindet sich links, rechts ist eine Vakuumvorrichtung, die den Siedepunkt auf 75 Grad Celsius absenkt.

Die genaue Bezeichnung der „Trommel für Schnitzeltrocknung“ lautet: „Rauchgasbefeuerter Trockner für Zuckerrübenextraktionsschnitzel.“ Die zugegebenen Schnitzel werden in der Trommel nach vorne gesogen.

Durch den Vorgang entstehen 90 Prozent Trockensubstanz.

In dem Deutschen Technikermuseum befinden sich bereits drei Exponate aus Vechelde, darunter eine alte Zuckerlore der früheren Vechelder Zuckfabrik: Diese historischen Stücke sind seinerzeit ursprünglich an das Zucker-Museum in Berlin gegangen (wir berichteten). Dessen Präsentation wird seit November 2015 in der Dauerausstellung „Alles Zucker! Nahrung – Werkstoff – Energie“ des Deutschen Technikmuseums weitergeführt.