Peiner Schüler experimentieren einen Tag lang

Die Schüler des Gymnasiums am Silberkamp untersuchten an einem Projekttag zum Thema Naturwissenschaft unter anderem das Wasser aus ihrem Schulteich.

Es wurde ein Tag im Zeichen des Wassers. Wie passend für einen Sommer, der durch Wasserknappheit gezeichnet war. Am Gymnasium am Silberkamp in Peine wurde in den drei Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie das Thema Wasser fächerübergreifend betrachtet, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

„Projektartiges Arbeiten mit fächerübergreifenden Aspekten ist ein wichtiger Bestandteil der Schulbildung. Die Schüler können so erfahren, dass ein Unterrichtsgegenstand aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden kann“, sagt Karsten Schlegel. Der Biologie- und Chemielehrer organisierte den Technik-Tag am Silberkamp. In neun Gruppen arbeiteten die Schüler in den drei Naturwissenschaften. Dabei sind die Gruppengrößen deutlich kleiner als die normalen Schulklassen. Zudem unterstützen ältere Schülerinnen und Schüler die Lehrkräfte bei der Betreuung der Projekte.

„Unter diesen Umständen ist Experimentieren im Unterricht sehr gut möglich. Wir können die Schüler optimal bei den praktischen Erfahrungen unterstützen“, sagt Biologielehrerin Sorina Rüger.

„Im normalen Unterricht fehlte oft die Zeit und Ruhe diese Arbeit angemessen umzusetzen“, ergänzt Rüger. In den Projekten aus dem Fachgebiet Physik geht es um die elektrische Leitfähigkeit verschiedener Lösungen, in der Chemie konnten die Schüler Siedekurven erstellen. Dazu wurde sehr konzentriert mit dem Bunsenbrenner gearbeitet.

Nach der Mittagspause wurde die Veranstaltung mit einer Filmpräsentation zum Thema Wasserqualität und Hochwasser abgerundet. „Ziel des Projektes ist es, das Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen zu wecken. Durch die fächerverbindende Betrachtung solcher Themen erhoffen wir uns eine intensivere Verankerung der Lerninhalte“, betont Schulleiterin Ulrike Bock, die am Morgen nicht nur die 147 Sechstklässler vom Gymnasium am Silberkamp begrüßte. Es waren insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler von Grundschulen aus dem Landkreis Peine mit dabei. An der Veranstaltung nahmen die Grundschule Woltorf, die Hainwaldschule Vöhrum, die Grundschule Abbensen, die offene Ganztagsschule Stederdorf, die Grundschule Wipshausen und die Grundschule Eichendorffschule teil.

Entstanden ist das Konzept des Silberkamp-Gymnasiums aus dem Technik-3-Tag, der seit über 15 Jahren zusammen mit dem Ratsgymnasium und der IGS Edemissen durchgeführt wurde

„Die Zusammenarbeit zwischen den weiterführenden Schulen, aber auch mit den Grundschulen, ist bei solchen Projekten besonders gut umsetzbar“, ergänzt Bock. Das Gymnasium am Silberkamp hatte bereits im letzten Jahr das neue Konzept erprobt. Anders als früher findet nun der naturwissenschaftliche Unterricht nur in der eigenen Schule statt.

Die Verbindung der Schulen wurde im Rahmen einer Abschlussveranstaltung umgesetzt. „Für die Kollegen war wichtig, dass sich die Projekte inhaltlich an den Fachunterricht anbinden lassen“, ergänzt Schlegel: „Ohne großen Aufwand könnten noch weitere Schulen des Landkreises mitmachen.“ Als große Vision könnte dann ein Peiner Tag der Naturwissenschaften entstehen.

Aus diesem Grund hospitierten dieses Jahr Lehrkräfte vom Ratsgymnasium, um sich ein Bild vom Konzept zu machen und die langjährige Tradition eines gemeinsamen Projekttags fortzusetzen.