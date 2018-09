Stadt Peine kauft kräftig Bauerwartungsland

. Die Stadt Peine investiert – und muss das über Kredite finanzieren: So sieht es der Verwaltungsentwurf zum Haushalt für das nächste Jahr vor. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das: Rund 9,3 Millionen Euro will die Stadt in 2019 investieren – größter Brocken ist eine Million Euro für den Erwerb von Bauerwartungsland oder ähnliches.

Dazu führt Peines Stadtrat Christian Axmann aus: Vor rund 15 Jahren habe die Stadt etwa 110,120 Wohnbauplätze pro Jahr ausgewiesen, vor ungefähr fünf Jahren seien es 15 bis 20 gewesen und im nächsten Jahr 60 bis 70 – eine Bilanz für 2019, mit der die Stadtverwaltung offenbar zufrieden ist.

Wegen der Investitionen steigen die Schulden der Stadt von 6,38 (Ende 2018) auf 15,38 Millionen Euro (Ende 2019). „Mit diesen Ausgaben schaffen wir aber auch Vermögen – also Gegenwerte“, sagt Axmann und verweist auf die neue Grundschule in Stederdorf und künftig auch die in Essinghausen.

Im Ergebnishaushalt (laufende Ausgabe/Einnahmen) gibt es ebenfalls Löcher: Das Defizit in diesem Jahr liegt dort jahresbezogen kalkuliert bei knapp 11,8 Millionen, für das nächste Jahr sind jahresbezogen 14,35 Millionen Euro vorgesehen (Gesamtdefizit Ende 2019 also bei rund 26,15 Millionen Euro).

Die wichtigsten Investitionen der Stadt Peine im nächsten Jahr:

• Erwerb von Bauerwartungsland oder ähnliches: eine Million Euro.

• Erwerb von Arrondierungsflächen/Grundstücken: 500 000 Euro.

• Grundschule in Essinghausen (Neubau Schule und Mensa): 700 000 Euro (Gesamtinvestition: rund 5,15 Millionen Euro).

• Grundschule in Essinghausen: Umbau Lehrerwohnhaus 255 000 Euro (Gesamt: 350 000 Euro).

• Grundschule Rosenthal/Schwicheldt (Dachsanierung): 420 000 Euro.

• Gymnasium am Silberkamp in Peine (Sanierung Lüftungsanlage der Sporthalle am Silberkamp): 510 000 Euro.

• Hertha-Peters-Brücke (Sanierung): 400 000 Euro (Gesamtinvestition: 4,2 Millionen Euro).

• Brücke Rosenthaler Landstraße (Neubau): 565 000 Euro (Gesamtinvestition: 615 000 Euro).

• Salzlagerhalle der Stadtgärtnerei (Neubau): 114 000 Euzo (Gesamtinvestition: 230 000 Euro).

• Gestaltung des Dorfmittelpunkts Schwicheldt: 134 000 Euro.

• Gestaltung des Dorfparks in Vöhrum: 147 000 Euro.

• Bauvorhaben Südstadt (Sanierungsgebiet): 660 000 Euro.

• Asphaltsanierung der Ostrandstraße (Planung): 150000 (Euro, Gesamtinvestition: 1,32 Millionen).

• Fahrbahnerneuerung Fuhsering /Trogstrecke: 250 000 Euro.

• Erschließung Wohnbaugebiet Zum Forsthaus (Schmedenstedt): 240 000 Euro (Gesamt: 440 000).

• Umsetzung des Straßenbeleuchtungskonzepts: 150 000 Euro.

• Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr: 715 000 Euro.

• Kauf von Fahrzeugen für die Städtische Betriebe: 140 000 Euro.

• Kauf von Maschinen für Städtische Betriebe: 128 500 Euro.

• Investitionszuschuss für Sanierungsgebiet Südstadt: 200000 Euro

• PC-Ausstattung an Schulen: 129 500 Euro.