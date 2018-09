Fakire, Akrobaten und Seiltänzer erstaunen Zuschauer

Lengede Die Lengeder Grundschüler zeigen im voll besetzten Zelt, was ihnen der Zirkus Dobbelino aus Braunschweig in einer knappen Woche beigebracht hat.

. Hereinspaziert, heranspaziert hieß es am Freitag auf dem Außengelände der Grundschule Lengede. Zirkusduft lag in der Luft. Der Zirkus Dobbelino aus Braunschweig gastierte eine Woche lang (Montag bis Freitag) in der Einrichtung und brachte im Rahmen des Zirkusprojekts mehr als 200 Mädchen und Jungen zu tollen Leistungen im Manegen-Rund. Es gab zwei Vorstellungen im großen Zelt. Donnernder und verdienter Beifall machte die jungen Artisten stolz.

Zirkusinhaber Roman von Dobbeler und seine Frau Mirjam haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder spielerisch und speziell nach ihren Neigungen entsprechend einzusetzen, um den Eltern, Freunden und Verwandten im voll besetzten Zirkuszelt zu zeigen, was in ihnen steckt. „Wir wollen einen alternativen Weg aufzeigen, der gegen den zunehmenden Bewegungsmangel angeht. Zudem können die Kids ihre Fantasie und Kreativität schulen und spielen lassen“, unterstrich er.

Die 211 Mädchen und Jungen wurden dabei in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils zehn Nummern einstudierten. Dazu zählten die Bereiche Trapez, Trampolin, Jonglage, Akrobatik, Kugelläufer, Fakire, Seiltänzer oder Balanceakt. „Die Kinder haben das in der Woche ganz prima gemacht, waren engagiert bei der Sache, hatten ihren Spaß und Freude daran, ihre Künste einzubringen“, meinte Mirjam Dobbeler, selbst Zirkuspädagogin, die als Clown zwischendurch für einen Heidenspaß sorgte. Die Kids hätten ihrer Meinung nach „ordentlich“ mitgearbeitet – jede Nummer zwei Stunden täglich geprobt. Und Roman ergänzt: „Sie waren alle mit einem wahren Feuer dabei, um ihre Darbietungen ernsthaft einzustudieren.

Die bunten und tollen Kostüme sowie Arbeitsmaterialien hat der Zirkus selbst beigesteuert. So waren kleine giftgrüne Aliens, furchtlose Fakire oder kleine Astronauten zu sehen, die sehr diszipliniert an die Aufgaben herangegangen sind. „Das war super“, meinte die Schulrektorin Karin Kupper und ergänzte, dass die ausgebildeten Zirkuspädagogen ihre Sache toll gemacht hätten. Sie hätten die Kinder stets motiviert und über die Ruhe zur Leistung gebracht.

„Ganz wichtig ist es, das bei uns jedes Kind seinen Platz findet. Im Mittelpunkt stehen nur die Kinder, deshalb haben wir auch keine Tiere“, erklärt Roman von Dobbeler. Man wolle die Lust an der Leistung wecken und die Kinder für Bewegung und künstlerische Ausdrucksformen begeistern.

Viele Kids hätten im Zirkus Dobbelino so erstmals die Erfahrung gemacht, dass sie in der Lage seien, etwas einzuüben und dies vor großem Publikum zu zeigen. Neben der Bewegungserziehung solle auch das Selbstbewusstsein gestärkt werde. „Eine individuelle Förderung des einzelnen Kindes ist Grundlage des Trainings“, so Dobbeler, der freiberuflicher Artist ist und ein Zusatzstudium in Psychomotorik und Bewegungspädagogik hat.

Fazit: Die Kinder erlebten eine tolle Woche, lernten ihre Fähigkeiten einzubringen und für ihre Ziele zu trainieren. Der Spaß kam nie zu kurz.