„Fragen an den Planeten“ bringen Magie ins Rathaus

Die Bilder der Braunschweiger Künstlerin Elke Roziewski mit dem Ausstellungstitel „Fragen an einen Planeten“ bringen ein Stück Magie in das Vechelder Rathaus. Einen Eindruck verschafften sich am Freitagabend die Gäste bei der Vernissage und beim Rundgang über die drei Etagen. 50 Bilder gilt es zu erforschen. Benno Schünemann, stellvertretender Bürgermeister, entdeckte sofort sein Favoritenkunstwerk: „Herzfrequenz“. Einleitende Worte...