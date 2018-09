Inspiration an besonderen Orten

Die Offenen Ateliers im Landkreis Peine sind für Kunstinteressierte eine Möglichkeit in den direkten Austausch mit Künstlern in ihren Werkstätten zu kommen. 32 Kreative öffneten am Wochenende ihre Werkstätten, erklärten ihre Gedankenwelt, aus der ihre Kunstwerke entstehen. Die Gäste wurden empfangen mit Herzlichkeit, Informationen, gedeckten Kaffeetafeln an ganz besonderen Orten, die es zu erkunden galt. Im Atelier von Britta Ahrens...